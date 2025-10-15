«Дней 8 лежал без помощи»: пропавший без вести на СВО омич сумел вернуться домой

Более 100 дней родные Дмитрия Мужчинина не знали о его судьбе.

Представители регионального фонда «Защитники Отечества» поделились невероятной историей возращения домой участника специальной военной операции из Омской области. Житель Азовского района Дмитрий Мужчинин около четырех месяцев считался пропавшим без вести.

Бойцу пришлось пройти через суровые испытания: получив осколочные ранения в результате обстрела в первый день его нахождения на СВО, мужчина провел неделю без медицинской помощи, еды и воды, передвигаясь ползком на одной руке до ближайшего укрытия. Боец спрятался в погребе, оборудованном под блиндаж.

– Там и остался. Дней 8 лежал без помощи. Никого не было. Потом ребята нашли, – рассказал Дмитрий «Вестям Омск».

Находясь в изоляции, Дмитрий продолжал оказывать медицинскую помощь другим раненым, бинтовал раны, ухаживал за товарищами и даже был вынужден ампутировать ногу одному из бойцов. Все это время связь с командованием была потеряна, и родные Дмитрия считали его пропавшим без вести.

Спустя 105 дней Дмитрия доставили в Ставропольский госпиталь, откуда его семья вскоре узнала, что он жив. Вчера, 14 октября, мужчину представили к государственной награде – медали «За отвагу».