Омским компаниям не доверили строительство мостов для Северного обхода

Подрядчиком выбрали компанию из Сургута, которая уже строила мост в Омской области.

Сергей Мельников

В Министерстве строительства Омской области назвали подрядчика для строительства мостов через реки Иртыш и Омь в рамках проекта Северного обхода Омска. Исполнителем назначена компания АО «Мостострой-11» из Сургута, сообщает «НГС55».

Подрядная организация уже имеет опыт работы в Омской области. В 2021 году «Мостострой-11» успешно возвел мост через Омь в Калачинске за 450 млн рублей.

Основной трассой Северного обхода займется компания «Дороги и мосты». Зимний сезон будет использован для подготовительных работ. При строительстве трассы длиной более 60 километров планируется применять золошлаки с омских ТЭЦ. Концессионером проекта является Газпромбанк.

Ранее сообщалось, что строительство Северного обхода уже началось. На месте одного из мостов торжественно забили первую сваю.