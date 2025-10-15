Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омским компаниям не доверили строительство мостов для Северного обхода

Подрядчиком выбрали компанию из Сургута, которая уже строила мост в Омской области.

В Министерстве строительства Омской области назвали подрядчика для строительства мостов через реки Иртыш и Омь в рамках проекта Северного обхода Омска. Исполнителем назначена компания АО «Мостострой-11» из Сургута, сообщает «НГС55».

Подрядная организация уже имеет опыт работы в Омской области. В 2021 году «Мостострой-11» успешно возвел мост через Омь в Калачинске за 450 млн рублей.

Основной трассой Северного обхода займется компания «Дороги и мосты». Зимний сезон будет использован для подготовительных работ. При строительстве трассы длиной более 60 километров планируется применять золошлаки с омских ТЭЦ. Концессионером проекта является Газпромбанк.

Ранее сообщалось, что строительство Северного обхода уже началось. На месте одного из мостов торжественно забили первую сваю.

3118
·Общество

Омским компаниям не доверили строительство мостов для Северного обхода

Подрядчиком выбрали компанию из Сургута, которая уже строила мост в Омской области.
Сергей Мельников

В Министерстве строительства Омской области назвали подрядчика для строительства мостов через реки Иртыш и Омь в рамках проекта Северного обхода Омска. Исполнителем назначена компания АО «Мостострой-11» из Сургута, сообщает «НГС55».

Подрядная организация уже имеет опыт работы в Омской области. В 2021 году «Мостострой-11» успешно возвел мост через Омь в Калачинске за 450 млн рублей.

Основной трассой Северного обхода займется компания «Дороги и мосты». Зимний сезон будет использован для подготовительных работ. При строительстве трассы длиной более 60 километров планируется применять золошлаки с омских ТЭЦ. Концессионером проекта является Газпромбанк.

Ранее сообщалось, что строительство Северного обхода уже началось. На месте одного из мостов торжественно забили первую сваю.

3118
Мария Филимонова