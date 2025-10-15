Диетолог развеяла главный миф о пальмовом масле

Врач опровергла связь с онкологией и токсичностью.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала о влиянии пальмового масла на организм человека.

Врач опровергла слухи о том, что употребление пальмового масла связано с развитием онкологических заболеваний. Джутова пояснила, что опасность представляют лишь продукты горения масла при чрезмерно высокой температуре нагрева.

– При нагревании пальмового масла до очень высоких температур могут образовываться вредные соединения – глицидиловые эфиры. Однако стоит помнить: подобные канцерогенные вещества выделяются при жарке практически любого жира, включая подсолнечное или сливочное масло, – цитирует диетолога «Лента.ру».

Другим популярным заблуждением является представление о пальмовом масле как о токсичном веществе. Специалист напомнила, что пальмовое масло отличается высоким содержанием полезных веществ, таких как антиоксиданты и витамины A и E. Умеренное потребление пальмового масла не оказывает негативного влияния на здоровье.

Диетолог отметила, что, хотя отдельные научные исследования свидетельствуют о возможном повышении уровня «плохого» холестерина при избыточном употреблении пальмового масла, большинство исследований подтверждают нейтральный или даже полезный эффект данного продукта при сбалансированном питании.