·Общество

Омичам пообещали резкое похолодание и гололед

Осадков синоптики не прогнозируют.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 15 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –1...+4 °C.

Ожидается малооблачное небо без осадков. Юго-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –5...–10 °C, при прояснении до –15 °C. Осадков также не ожидается. Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Мария Филимонова