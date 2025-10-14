Омские власти накопили судебных решений на миллиарды

При годовом бюджете в 40 миллиардов выделить деньги в полном объеме не представляется возможным.

Сегодня, 14 октября, на комитете по вопросам самоуправления, законности и правопорядка Омского городского Совета депутаты обсудили работу мэрии с судебными решениями. Представил ее вице-мэр, директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов.

Так, омская мэрия накопила судебных решений на 12 млрд рублей. Из них 5,5 млрд приходится на капремонт жилых домов, на предоставление жилья нуждающимся – 2,25 млрд, на ремонт общеобразовательных учреждений – 1,88. На ремонт объектов культурного наследия – 450 млн, на ликвидацию свалок – почти 150 млн рублей.

В целом сегодня в администрации на исполнении около 1400 судебных решений. Главный юрист мэрии обозначил и общую картину ситуации: 12 млрд рублей требуется на исполнение судебных решений, однако годовой бюджет города Омска насчитывает 40 млрд рублей. Конечно, решения исполняются, но в мизерной своей доле.