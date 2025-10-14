«Все ведомства в курсе»: омичи уже 4 дня сидят без газа

Возобновить подачу топлива городские власти обещают завтра.

GigaChat

Жители многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 12 декабря, 102, сообщили о длительном перерыве в подаче газа. Проблема существует уже четвертый день.

По словам людей, причина перебоев кроется в финансовой нестабильности поставщика топлива.

– Улица 12 Декабря, 102. Уже 4 суток нет газа. Газ в газгольдер поставляет «Омская областная газовая компания». После многочисленных звонков выяснилось, что у компании проблемы с закупками и финансами! Сегодня обзвонили все ведомства, администрации Кировскую и городскую, оставили жалобу губернатору по горячей линии, позвонили в Администрацию президента в Омске. Съездили в ГЖИ! Все ведомства в курсе! – написали жильцы в телеграм-канале «Аварийный Омск».

В мэрии прокомментировали ситуацию. Возобновить подачу газа обещают завтра, 15 октября.

– По информации «Омской областной газовой компании», заправка газгольдера будет выполнена завтра до 18:00. Вернемся с ответом не позднее 16 октября. Благодарим за сигнал, – сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что Знаменский и Тарский районы Омской области снова остались без газа накануне зимы. На скважинах стали добывать меньше голубого топлива. В связи с этим его подачу могут прекратить и в Тевризском районе.