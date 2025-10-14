Омск-Информ
·Политика

В Омской области снова готовятся к проведению выборов

Жителям двух районов предстоит выбрать свыше 40 депутатов.

В Омской области начинается досрочное голосование на выборах, назначенных на 19 октября. Жителям Знаменского и Омского районов предстоит выбрать более 40 депутатов.

– Подлежит избранию 41 депутат: 15 в Знаменском районе, 26 – в Омском, – сообщили в региональном избиркоме.  

Правом досрочного голосования могут воспользоваться те, кто в день его проведения не сможет прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья, если пребывает в командировке, в отпуске, учится или трудится и т.д. и т.п.

Наталья Корнеева