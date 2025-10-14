Омск станет главным поставщиком моторных масел для новой сети СТО в России

Высокотехнологичные смазочные материалы, производимые на площадке в Омске, будут поставляться для сети станций техобслуживания, создаваемой «Газпром нефтью» совместно с крупной компанией в сфере автодилерства.

Григорий Кудашов

В России запускается совместный проект оператора бизнеса масел «Газпром нефти» и крупной компании в сфере автодилерства. Первая станция технического обслуживания под новым брендом уже начала работу в Самаре. В планах – создание сети из 100 сервисных центров по всей стране.

Для обслуживания автомобилей будут использоваться моторные и трансмиссионные масла, а также цифровые технологии предиктивной диагностики, разработанные специалистами компании.

Поставки смазочных материалов будут осуществляться с заводов «Газпромнефть-СМ», в том числе с крупнейшей площадки предприятия в Омске. На станциях предусмотрен широкий спектр услуг – от регламентного технического обслуживания до проверки систем и компонентов автомобилей, ремонта и шиномонтажа. Инженерный персонал проходит обучение по специальным программам подготовки и повышения квалификации для обслуживания автомобилей отечественного и зарубежного производства.

– Это первая сеть СТО, созданная двумя лидерами отрасли, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Мы накопили большой опыт в развитии собственных сервисов, который стал фундаментом концепции федеральной сети СТО.

В сервисах будет применяться интеллектуальная система G-Lab – цифровое решение, позволяющее по составу отработанного масла определить состояние агрегатов автомобиля. Такой подход помогает продлить срок службы техники и снизить затраты на её обслуживание.

– Безопасность на дорогах начинается с профессионального обслуживания, – подчеркнула генеральный директор Светлана Виноградова. – Мы создаем инфраструктуру, которая объединяет стандарты качества, цифровые решения и гарантию результата.

Проект направлен на развитие современной сервисной инфраструктуры и повышение доступности технического обслуживания автомобилей в российских регионах.