В Омске наградили лауреатов национальной премии «Человек труда»

В Омской области подвели итоги регионального этапа национальной премии «Человек труда». Проект реализуется партией «Единая Россия» в рамках программы «Выбирай своё» и направлен на поддержку профессионалов разных отраслей.

В Омске состоялось награждение победителей регионального этапа национальной премии «Человек труда». Премия организована активистами партийного проекта «Выбирай своё» при поддержке партнёров и направлена на повышение престижа рабочих профессий.

На участие в конкурсе поступило 123 заявки из разных сфер деятельности. Эксперты определили лучших в шести номинациях: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов» и «Трудовое патриотическое воспитание». Дипломы лауреатам вручили заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов и министры областного правительства.

– Особое внимание теме труда уделяют и президент России Владимир Владимирович Путин, и губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Хоценко, – отметил Александр Артёмов. – В 2013 году в России вернули звание Герой Труда, а в нашем регионе губернатор учредил новую государственную награду – почетное звание «Герой Омской области». «Единая Россия» тоже давно занимается темой прославления человека труда, и сегодняшняя премия – продолжение этой работы.

Лауреатами регионального этапа стали 30 человек – представители промышленных предприятий, медицинских и образовательных учреждений, а также деятели науки. Три заявки были направлены на федеральный уровень.

– Национальная премия «Человек труда», учреждённая партией «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Выбирай своё», призвана повысить престиж рабочих профессий, мотивировать профессиональный рост, сформировать уважительное отношение к труду у молодого поколения, отметить достижения тружеников различных отраслей, – сообщил региональный координатор проекта «Выбирай своё» Борис Сватков.

Он добавил, что в следующем году намерен выступить с инициативой по расширению перечня номинаций премии.