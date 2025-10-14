В Омске наконец-то решили почистить канализационные стоки в Иртыш

Очистные сооружения будут защищать реку от загрязнений, засорений и истощения.

Омские чиновники выделят 109 млн рублей на два новых очистных сооружения для Иртыша. В эту сумму обойдутся проектирование и строительство. В рамках проекта также планируется реконструкция прилегающей ливневой канализации.

Как сообщается в письме мэрии Омска в адрес комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры, первое сооружение планируется в створе улицы Масленникова, уточнил РБК Омск. В этом году чиновники собираются выделить на работы 2,5 млн рублей, в 2026 году – 9,7 млн рублей, а в 2027 году – 48,8 млн рублей.

Еще одно сооружение планируется в створе дома № 17 на улице Пригородной. В 2026 году на проектирование и строительство этого объекта направят 3 млн рублей, в 2027 году – 45 млн рублей.