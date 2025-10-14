Омская мэрия закупила 16 тонн конфет в упаковках с медвежатами

Сладости будут дарить детям на Новый год.

В этом году омская мэрия закупит 16 034 новогодних подарка для детей, преуспевших в учебе, общественной жизни, культуре и спорте. По килограмму конфет упакуют в коробки с изображением медвежат.

– Вес каждого подарка – 1 килограмм, в его составе будут шоколадные конфеты, кондитерские изделия и другие лакомства, любимые детьми, – написал в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Конкурс на поставку подарков в этом году выиграл омский подрядчик. Контракт на 8,8 млн рублей заключат с компанией «Мирфирм».

– Все сладости, которые он будет вкладывать в подарочную коробку, должны иметь положенные сертификаты и разрешения, адекватные сроки годности – за этим будем следить особенно строго, – добавил мэр.

Напомним, что в прошлом году новогодние подарки обошлись мэрии в 7,5 млн рублей.