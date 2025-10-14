«Предугадать, какой «Авангард» настоящий, невозможно»

В преддверии сегодняшнего матча «Трактор» – «Авангард» в телеграм-канале «Челябинский хоккей» вышел любопытный обзор, посвященный омской команде. Его авторы отмечают, что команду Ги Буше сейчас основательно штормит.
– Прошедшую неделю Омск провел в состоянии амбивалентности. Команда Ги Буше дважды рассыпалась в матчах против «Автомобилиста» (общий счет 1:7), заставив на мгновение говорить о временном кризисе. Приехав в Магнитогорск, сибиряки под первым уральским снегом пришли в себя и затоптали лидера, – говорится в обзоре.
В турнирной таблице Восточной конференции команды располагаются рядом: «Авангард» идет на третьем месте, челябинцы – четвертые.
– Предугадать, какой «Авангард» на момент середины октября настоящий, просто невозможно. Как и «Трактор», конечно же. Очков у омичей на два больше (при игре в запасе), разница шайб «+17», тогда как у челябинцев «-3». Прекрасное большинство – 33,3 %, достойное меньшинство, умение сыграть в силовую и вообще энергозатратный для себя и соперника хоккей, – перечисляют достоинства «Авангарда» журналисты.
Также в Челябинске обратили внимание на физическую форму «ястребов», написав, что она «моментами подплывает».
Принципиальная игра начнется сегодня, 14 октября, в 20:00 по омскому времени.