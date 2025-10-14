У омских зеков сильно выросла зарплата

С 2019 года рост составил 125 %.

УФСИН

Осужденным, привлекаемым к труду в исправительных учреждениях России, стали платить больше. С 2019 года средняя зарплата у них выросла на 125 % и составляет теперь 33 тысячи рублей. Данные приводит портал Ura.ru со ссылкой на вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елену Дыбову. В 2019 году зарплата осужденных была 14,7 тысячи рублей.

Выросла и производительность труда на 84 %. Дыбова связывает темпы роста с сотрудничеством УФСИН и бизнес-сообщества через институт торгово-промышленных палат.

– Региональные палаты способствуют заключению контрактов с бизнесом на сумму почти 800 миллионов рублей и созданию тысяч рабочих мест в исправительных учреждениях, – сообщает агентство.

Добавим, что в системе УФСИН Омской области развиваются разные направления работы: от кулинарии до обработки металлоконструкций. Основными отраслями производственного сектора являются машиностроение и производство сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, изготовление строительных материалов, а также швейное производство.