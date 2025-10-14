Хоценко принял участие в открытии Всероссийского форума «ПРОФ-IT»

На площадке в Омске собрались представители федеральных ведомств, IT-компаний и эксперты, чтобы обсудить перспективы цифровизации государственного управления и внедрение отечественного программного обеспечения.

Сергей Мельников

В Омске стартовал XIII Всероссийский форум «ПРОФ-IT» – крупнейшая дискуссионная площадка в сфере цифровизации государственного управления. Форум ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, IT-компаний, бизнеса и научного сообщества. Здесь обсуждаются не только современные технологии, но и формируется вектор цифрового развития страны.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он поблагодарил руководителя Экспертного центра электронного государства Павла Хилова и организаторов за выбор Омска площадкой проведения форума.

Сергей Мельников

– Президент Владимир Владимирович Путин сегодня ставит перед нами задачу значительно увеличить применение отечественного программного обеспечения в различных отраслях, особенно в сфере государственного управления, – подчеркнул Виталий Хоценко. – К 2030 году мы должны создать цифровые платформы для всех ключевых секторов экономики и социальной сферы.

Губернатор отметил, что цифровая трансформация – не просто модное направление, а необходимость, обеспечивающая технологический суверенитет страны. Для этого, по его словам, важно объединить усилия регионов России. В Омской области, добавил Хоценко, особое внимание уделяется развитию IT-образования и подготовке специалистов, востребованных на рынке труда.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Заренин напомнил, что Омск выбран местом проведения форума не случайно: регион активно внедряет современные цифровые технологии и выстраивает взаимодействие власти, бизнеса и IT-сообщества. Он зачитал приветствие министра цифрового развития Максута Шадаева.

Сергей Мельников

– Площадка форума помогает регионам активно участвовать в развитии цифровой экосистемы страны: делиться опытом, предлагать новые проекты и инициативы, – говорилось в обращении министра. – Правительство России поддерживает этот процесс, ведь именно из регионов часто приходят наиболее смелые и перспективные идеи. Уверен, что на «ПРОФ-IT» пройдет множество содержательных дискуссий и будут представлены решения, востребованные на государственном уровне.

Приветствие участникам форума направила и министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что цифровые технологии открывают новые возможности для всех сфер жизни – от культуры до образования, а подобные мероприятия способствуют развитию креативных индустрий и укреплению технологического потенциала страны.

Традиционной частью форума стала церемония награждения победителей национального конкурса «ПРОФ-IT. Инновация». В финале пятого сезона было представлено 40 проектов. Награды лауреатам вручили Виталий Хоценко, Андрей Заренин и Павел Хилов.

Сергей Мельников

Повестка форума сосредоточена на ключевых направлениях цифровой трансформации государства. Среди тем обсуждения – национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», развитие искусственного интеллекта в госуправлении, новые возможности портала «Госуслуги», вопросы кибербезопасности, цифровизация здравоохранения, образования, культуры и муниципального управления.