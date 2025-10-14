С прической и в платье: шесть омичек «выскочили» замуж за зеков прямо в колонии

Церемонии заключения брака прошли в ИК-7 и ИК-9.

Пресс-служба УФСИН России по Омской области, фото без автора

УФСИН России по Омской области сообщает о проведении церемоний бракосочетания осужденных с их избранницами. Свадьбы прошли в исправительных учреждениях № 7 и 9. Сотрудники Советского и Октябрьского ЗАГС провели официальные регистрации браков в помещениях для свиданий.

Свадьбу сыграли шестеро осужденных: пять человек зарегистрировались в учреждении № 7, один – в учреждении № 9. Сразу после церемонии молодоженам были выданы свидетельства о браке.

Как пояснили в пресс-службе УФСИН России по Омской области, такие торжества имеют большое значение для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Они поддерживают надежду на будущее и мотивацию на положительные перемены. Заключение брака дает шанс построить счастливую семейную жизнь после выхода на свободу.

Ранее сообщалось, что в колонии за заключенного вышла замуж омичка в свадебном платье.