Разрешил дедушка: под Омском 12-летний школьник рассекал на «жигулях»

Старшего родственника подростка накажут за самоуправство.

полиция

Сотрудники ГИБДД Омской области в этом году поймали уже 908 несовершеннолетних водителей. На днях за рулем ВАЗ-2107 на 5 км трассы Таврическое – Луговое обнаружили и вовсе 12-летнего мальчика.

– В большинстве случаев спровоцировали подобные ситуации родители подростков, покупая детям «взрослый» транспорт или обучая своего ребенка управлять автомобилем.

В случае 12-летнего водителя, покататься подростку разрешил его дедушка. Причем машина даже не зарегистрирована.

В итоге пожилого человека привлекли к ответственности за передачу права управления транспортным средством водителю, не имеющему такого права. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Кроме того, в школе с мальчиком проведут беседу.