Неожиданно: в Омске нашли подстанции, которые стоят 1 рубль

В работе департамента имущества нашли ошибки.

Сегодня, 14 октября, на заседании комитета Омского горсовета по муниципальной собственности Контрольно-счетная палата обратила внимание на недочеты в работе депимущества, которые могли привести к миллионным потерям для бюджета города.

Проведена проверка 371 муниципального объекта, среди которых теплоцентрали, электротяговые и трансформаторные подстанции. Об этом сообщил председатель Контрольно‑счетной палаты Омска Александр Клюхин.

Докладчик информировал о том, что две трансформаторные подстанции официально числятся за городом, но принадлежат «Омскэлектро». Еще 12 объектов приписаны компаниям, которые уже прекратили существование.

Цена десяти объектов вообще не указана, а два из них стоят по символическому 1 рублю за строение.

– Отсутствие стоимости объектов инженерной инфраструктуры либо установление стоимости в условной оценке 1 рубль не позволяют определить размер арендной платы указанных объектов исходя из амортизационных отчислений, – объяснил Клюхин.

Также выявлены нарушения при передаче объектов в аренду: без конкурса в руки арендаторов ушли 22 объекта теплоснабжения, три сооружения газопровода и один электросетевой объект. Некоторые контракты не предусматривают автоматическое повышение арендной платы с учетом инфляции. Индексация платежей по 18 договорам не производилась с момента подписания договоров до 1 января 2024 года.

Эксперты подсчитали, что в результате этих ошибок казна потеряла более 3,8 млн рублей. Найдены и другие нарушения в документах и ведении реестра.

Итогом проверки стали предупреждающие письма в мэрию с указанием срочности устранения обнаруженных нарушений и приведения учета в порядок. Информация представлена депутатам, которые приняли ее к сведению.