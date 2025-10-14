Шелест проверил ход капремонта детского сада № 87 в Омске

В Омске продолжается капитальный ремонт детского сада № 87, который вошел в президентскую программу обновления школ и дошкольных учреждений. Работы проходят в рамках реализации национального проекта «Семья».
Здание, построенное в 1971 году, долгие годы нуждалось в реконструкции: требовались ремонт кровли, обновление фасада и замена инженерных сетей. Сейчас на объекте уже выполнен большой объем работ. Вместо деревянных полов уложены наливные, в спортивном зале появилось современное резиновое покрытие, в санитарных комнатах стены облицованы керамической плиткой. Установлены новые межкомнатные двери, радиаторы отопления и подвесные потолки.
Все поверхности стен прошли противогрибковую обработку, а кровля полностью заменена. На 70 % завершен монтаж утепленного вентилируемого фасада.
Сдать объект планируется 8 декабря.
– Если подрядчик продолжит работу в том же темпе, новогодние утренники для самых маленьких омичей пройдут в новых стенах, – резюмировал Сергей Шелест.
На капитальный ремонт дошкольного учреждения направлено более 60 млн рублей. Работы проводит подрядная организация ООО «АСК Монолит».