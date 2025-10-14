Известный банк постепенно избавляется от помещений в Омске

На продажу были выставлены еще два офиса финансовой организации.

ОТП Банк разместил объявления о продаже собственных офисных помещений. Они находятся по адресам: ул. Моторная, 14, в Ленинском округе, и Космический проспект, 97а, корпус 1, в Октябрьском округе. Объявления появились на портале «Авито».

Объект на Моторной улице представляет собой помещение площадью 65,8 квадратных метров с офисной отделкой, расположенное на первом этаже пятиэтажного панельного жилого дома. Цена в объявлении указана в размере 5 990 000 рублей.

Помещение банка на Космическом проспекте выглядит уже гораздо серьезнее. Отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 1057 квадратных метров предлагается за 49 900 000 рублей. В собственности имеется земельный участок.

Отметим, что ОТП Банк уже продавал свои офисы в Омске. Так, в Октябрьском округе летом было реализовано помещение по адресу: ул. Кирова, 18/1, и объект в Нефтяниках на ул. 22 Апреля. На данный момент в Омске остаются работать 13 отделений банка.