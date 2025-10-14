В Береговом открыли Центр детских инициатив при поддержке Омского НПЗ

Новое пространство для школьников создано в рамках программы «Родные города». Здесь ученики смогут работать над проектами, проводить встречи и реализовывать творческие идеи.

Григорий Овесов

В школе № 160 микрорайона Берегового появился Центр детских инициатив – пространство, где ученики смогут реализовывать собственные проекты, проводить встречи и совместно решать творческие задачи. Помещение оборудовано современной мебелью и зоной для работы благодаря поддержке Омского НПЗ, оказанной в рамках грантового конкурса «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города».

В коворкинг-пространстве смогут заниматься около 50 школьников. Здесь предусмотрены зоны для групповой и индивидуальной работы, презентаций и встреч активистов. Центр детских инициатив стал одним из двенадцати проектов в Омской области, получивших грантовую поддержку компании в 2025 году.

– Поддержка образования – это системная работа, а не разовая акция. Открытие коворкинга в Береговом – логичное продолжение программы «Родные города», нацеленной на создание точечных, но значимых изменений в жизни сообществ, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Мы создаем условия, чтобы у талантливых ребят были все возможности реализовать свой потенциал в родном регионе. Инвестируя в современную образовательную среду, мы инвестируем в будущее поколение.

По словам директора школы Юлии Костюченко, идея центра родилась из инициативы самих учеников. Они хотели место, где можно не только учиться, но и общаться, заниматься проектами и творчеством.

– Благодаря поддержке предприятия мы смогли реализовать их пожелание. Коворкинг-центр – это место для творчества активистов, – добавила она. – Здесь стираются границы между классами, и ребята разных возрастов объединяются вокруг общих идей.

Программа «Родные города» реализуется «Газпром нефтью» в регионах присутствия компании и направлена на поддержку местных сообществ. В ее рамках в Омской области регулярно реализуются образовательные, культурные и экологические инициативы, улучшающие качество жизни и создающие возможности для развития молодежи.