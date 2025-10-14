Бывшему статусному омскому чиновнику «светит» 11 лет колонии

Такого срока, а также многомиллионного штрафа добивается прокуратура. Однако суд еще не принял решение.

Минстрой Омской области Омская прокуратура выступила в прениях на суде над бывшим заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимиром Сычевым. Прокурор предложил отправить экс-чиновника в колонию на 11 лет.

Напомним, Сычева обвиняют в халатности и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он допустил срыв сроков строительства 4 школ и 3 детских садов в Исилькульском, Омском, Большереченском, Горьковском, Черлакском районах Омской области.

Кроме того, с июля 2020 года по декабрь 2021 года экс-чиновник получил от предпринимателя Дмитрия Шестакова 1,9 млн рублей. Преприниматель заплатил за содействие чиновника в заключении договоров подряда, а также приема работ и их оплаты. В мае 2021 года экс-чиновник взял еще 200 тыс. рублей у директора коммерческой организации, который хотел избежать иска о взыскании неосновательного обогащения на 35 млн рублей.

Отметим, что ни бывший чиновник, ни предприниматель вину не признают.

Кроме 11 лет лишения свободы прокурор предложил также оштрафовать Сычева на 30 млн рублей и лишить его на 8 лет права занимать некоторые должности и конфисковать сумму взятки. Предпринимателя хотят отправить в колонию на 9 лет со штрафом 19 млн рублей.

На следующем судебном заседании, 11 ноября, выступит сторона защиты.