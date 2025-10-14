Банда «пацанов», терроризировавшая Омск, угодила под суд

По данным силовиков, подростки совершали преступления как вместе, так и поодиночке.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже, грабеже и терроризме на железной дороге. В преступлениях обвиняют двоих 18-летних омичей и одного 16-летнего.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, летом 2023 года парни залезли в чужой гараж и похитили инструменты и видеорегистратор стоимостью более 140 тыс. рублей. После двое парней вынесли продукты из магазина на 12 тыс. рублей. Кроме того, в декабре 2023 года один из парней за деньги пошел на поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях между станциями Левобережный и Омск-Северный.

Уголовное дело рассмотрит 2-й Восточный окружной военный суд.

Ранее сообщалось еще об одной диверсии на железной дороге, которую устроил 14-летний парень.