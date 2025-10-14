Омск-Информ
·Происшествия

Омич пытался заживо сжечь жену

Пострадавшая получила ожоги по всему телу, ее спасли врачи.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, пп. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

По данным следствия, 12 октября около 11 утра на улице Перелета в Омске произошел серьезный конфликт между супругами. Подозреваемый облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег, из-за чего в доме произошел пожар. Жертва получила обширные ожоги по всему телу.

Смерть пострадавшей вовремя предотвратили врачи. В результате ее супруга задержали сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемому избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. Расследование продолжается, устанавливается полная картина произошедшего.

Мария Филимонова