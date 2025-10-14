В Омске скончался врач скорой помощи с 30-летним стажем

Прощание с медиком состоится завтра.

Вчера, 13 октября, в Омске скончался врач – анестезиолог-реаниматолог с 30-летним стажем Юрий Василенко. Об этом сообщает БСМП № 1.

– Юрий Борисович 31 год своей жизни проработал в отделении реанимации и интенсивной терапии (для гнойно-септических больных), и многие коллеги помнят его не только как профессионала своего дела, врача с большой буквы, но и как доброго, отзывчивого, замечательного человека. Юрий Борисович был моим наставником в начале моего врачебного пути, он помогал мне справляться с задачами, которых до этого я не решала, учил меня думать клинически, всегда приходил на помощь, и лично для меня утрата Юрия Борисовича ощущается как потеря «отца», – отметила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для гнойно-септических больных БСМП № 1 Виктория Майтус.

Юрий Василенко в 1995 году окончил Омскую государственную медицинскую академию. С 1991 года работал санитаром экстренной помощи. После получения образования стал врачом-интерном по анестезиологии-реаниматологии. В БСМП № 1 работал с 1996 по 2017 год врачом – анестезиологом-реаниматологом ОРИТ (для гнойно-септических больных). С 2022 года по настоящий момент работал в выездной бригаде скорой медицинской помощи отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф» на должности врача – анестезиолога-реаниматолога.

Прощание состоится 15 октября с 13:00 до 14:00 по адресу: Партизанская, 16.

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Юрия Василенко.