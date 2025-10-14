Переломавшийся на станке омич смог получить от компании крупную компенсацию

Компенсацию удалось получить только после иска прокуратуры.

Получивший производственную травму омич смог добиться от работодателя компенсации. Об этом сообщила Прокуратура Омской области.

Расследованием было установлено, что в феврале этого года, мужчина, работавший на станке, попал в опасную ситуацию на производстве – его руку затянуло в шнек станка. Рабочий получил серьезную травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что работодатель нарушил правила охраны труда, создав предпосылки для несчастного случая. Поскольку предприятие проигнорировало выполнение обязательств по охране труда, прокурор подал иск в суд, настаивая на возмещении морального вреда пострадавшему рабочему.

Рассмотрев представленные доказательства, суд принял решение удовлетворить требования представителя надзорного органа и обязал компанию выплатить истцу моральную компенсацию в размере 700 тыс. рублей.

Руководитель организации также понесет ответственность за нарушения норм трудового законодательства, выявленных прокуратурой. Помимо выплаты крупной суммы компенсации пострадавшему, должностное лицо получило штрафы на общую сумму 17 тыс. рублей по нескольким эпизодам несоблюдения правил охраны труда.