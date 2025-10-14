В Омске снова задерживаются самолеты

Опоздал даже борт на Север.

Сегодня, 14 октября, в Омске снова задержались самолеты. По состоянию на 9:30 зафиксированы задержки четырех рейсов, следующих по внутренним маршрутам.

Самый ранний утренний рейс, направлявшийся в московский аэропорт Шереметьево, сдвинулся на час – теперь самолет отправится в пункт назначения не в 5:20, а в 6:24. Второй борт, следующий по тому же маршруту, задержался на 40 минут. По расписанию самолет должен был подняться в воздух в 8:05, но улетел лишь в 8:48.

Значительнее затянулись ожидания у тех, кто собирался отправиться из снежного и холодного Омска в теплый Сочи: борт задерживается на два часа и вылетит в направлении курорта не в 8:55, а в 10:55.

Но настоящим рекордсменом этого дня по длительности отсрочки стал рейс из Омска в Салехард: пассажиры вынуждены ждать почти 6 часов – «северный» борт вылетит не в 14:20, а в 20:00.

Задержки самолетов южного и северного направлений объясняются поздним прибытием самолетов в Омск.