МВД попросили разобраться с «непатриотичными» машинами на омских дорогах

Правоохранителей призвали обратить внимание на номера без российского триколора.

Omskinform.ru

Председатель Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев поднял вопрос нестандартных регистрационных номеров машин. В своем обращении к министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву он указал на рост числа машин с автономерами, отличающимися отсутствием традиционного изображения российского триколора.

– Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае это повод обратить на таких граждан внимание, – цитирует Фадеева телеграм-канал СПЧ.

Фадеев указывает на необходимость внедрения единого стандарта автомобильных номеров и предлагает предусмотреть разумный временной интервал для добровольного перехода автовладельцев на новый образец номерных знаков, например установив крайний срок исполнения требования в пределах года.

Напомним, что вступивший в силу с 1 января новый ГОСТ обязует изображать государственный флаг на регистрационном номере транспортного средства. Тем не менее граждане, зарегистрировавшие свои автомобили до момента вступления в силу указанного стандарта, сохраняют право использовать старые знаки без изменения внешнего вида.