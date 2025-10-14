Эксперт дала лайфхаки, как улучшить мобильный интернет в Омске

Простые действия помогут усилить сигнал в квартире.

Эксперт по телекоммуникациям Ольга Сакаева раскрыла секреты улучшения качества мобильной связи и интернета в квартире. Она пояснила, что слабый сигнал зачастую возникает из-за удаленности базовых станций, наличия препятствий вроде высоких зданий и деревьев, а также естественных особенностей местности. Еще одной причиной может стать высокая нагрузка на сеть, возникающая в периоды крупных мероприятий, технических сбоев или ремонтных работ у оператора.

Иногда проблемы возникают непосредственно у абонента: старый телефон, неспособный поддерживать новые частоты, или дефектная SIM-карта снижают качество связи. Немаловажную роль играет бытовая техника: старая микроволновка способна создавать сильные электромагнитные помехи, ухудшающие работу смартфона вблизи нее. Роутер домашнего Wi-Fi, работающий на загруженных каналах, способен влиять на мобильную связь.

Сакаева порекомендовала перезагрузить устройство и проверить состояния SIM-карты. Перемещение ближе к окну или выход на балкон, подальше от стен, создающих преграды для сигнала, также способны улучшить качество связи, сказала эксперт в комментарии изданию «Лента.ру».

Она также порекомендовала обратить внимание на специальные усилители сигналов – репитеры, но подчеркнула необходимость консультации со специалистами перед покупкой, чтобы избежать негативных последствий неправильного выбора оборудования.