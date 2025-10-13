Омск-Информ
Силовики указали омским дорожникам на лед и неубранный снег

Содержание дорог в октябре оказалось не на высоте.

Правоохранители выдали предостережение Управлению дорожного хозяйства Омской области по итогам октябрьской проверки. Как сообщает «СуперОмск», проверяющие остались недовольны содержанием дорог, дорожных сооружений и объектов дорожной инфраструктуры.

В правоохранительных органах региона обратили внимание на то, что покрытие проезжей части не должно быть скользким. Высота снега не должна превышать 5, а иногда 2 сантиметра.

Напомним, первый снег в Омской области выпал уже 3 октября. В Омске зима наступила в минувшую пятницу, 10 октября. Только за сутки в городе выпала примерно месячная норма осадков.

