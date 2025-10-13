В Омской области насчитали 39 умерших младенцев

Показатель смертности младенцев снижается пятый год.

Фото: Сергей Мельников

Омский минздрав продолжает фиксировать снижение младенческой смертности. По итогам девяти месяцев 2025 года этот показатель составил 3,8 на 1 000 родившихся. Всего с января по сентябрь умерли 39 младенцев.

Отметим, что за весь 2024 год было зарегистрировано 57 таких случаев. Тогда показатель смертности составил 4 на тысячу родившихся. В 2023-м и 2022-м скончались по 71 младенцу, а в 2020 году их было 103. Всего с 2020 года показатель смертности детей снизился на 29,8 %.

Отметим, что среди городского населения младенческая смертность примерно в 1,5 раза выше, чем среди сельского. Показатели в 2025 году составили 2,8 и 4,3 случая на тысячу родившихся соответственно.