Аника, Млада и Стелла: омичи продолжают называть детей редкими именами

Омский портал ЗАГС обновил информацию об именах, которые жители региона дают своим детям. Пять самых популярных мужских и пять самых популярных женских не изменились.

Девочек чаще всего называют Софиями, Аннами, Мариями, Евами и Василисами. Мальчиков – Михаилами, Артемами, Александрами, Романами и Матвеями.

Самыми редкими женскими именами на данный момент являются Млада, Салима, Аника, Ранеля, Стелла. Среди мальчиков в этом году меньше всего Саидов, Алишеров, Штефанов, Батырханов.