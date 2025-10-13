Омск-Информ
·Происшествия

Иностранец так хотел остаться в Омске, что напал на полицейского

Мужчина совершил преступление в центре временного содержания иностранцев.

Суд признал 55-летнего жителя Омска виновным в применении насилия к полицейскому. В качестве наказания его собирались отправить в колонию на полгода, но с учетом раскаяния и хорошего поведения наказание заменили на принудительные работы.

Как сообщает следственный комитет, преступление произошло 4 июля в центре временного содержания иностранных граждан. Мужчину решили выдворить из страны в связи с окончанием срока действия вида на жительство. Пытаясь избежать депортации, иностранец напал на сотрудника полиции.

Отметим, что ранее мужчина уже нарушал закон, за что его также судили.

