Омичам в разгар морозов начали отключать отопление

Проблемы начались в разных частях города.

omskinform.ru

Несмотря на то что 11 октября омские власти объявили о подключении к отоплению 100 % домов, омичи продолжают жаловаться на его отсутствие. Как сообщает «Город55», холодно до сих пор по адресу Интернациональная, 35. По словам горожан, отопления также нет в домах на улицах Богдана Хмельницкого, Нахимова, 22-го Апреля.

– Проживаю по адресу 20 Партсъезда, 30, у нас до сих пор нет отопления! Со слов рабочих, занимающихся заменой труб, сказано, что отопление подали. А у нас батареи холодные! УК говорит, что при замене труб поломали элеватор (сопло, через которое идет отопление) и непонятно, что поставили, тепла нет и когда будет – неизвестно, – пишут омичи в паблике «Аварийный Омск».

Больше всего горожан возмущает то, что никто не говорит им, когда отопление все-таки дадут.