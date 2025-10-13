Омич поехал на такси в лес под Новосибирском и пропал на 2,5 года

Таксист видел, как его клиент раскладывает в лесу свертки, и опрометчиво забрал их себе.

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному дела таксиста из Омска. Мужчину судили за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По данным следствия, омич привез клиентов в лесополосу, находящуюся в 900 метрах от АЗС № 63 в городе Татарске. Водитель заметил, что один из его пассажиров делает так называемые закладки.

– Он видел, как его пассажир ходил по колку леса, делал «тайники-закладки». Предположил, что тот раскладывал в целях последующего сбыта наркотическое средство синтетического происхождения. На следующий день он приехал и выкопал шесть свертков с наркотическим средством, относящимся к группе N-метилэфедрон общей массой 4,41 грамма, – говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В этот же день омича задержали полицейские, при осмотре его автомобиля было обнаружено и изъято наркотическое средство. Таксист утверждал, что забрал наркотики сугубо для личного пользования.

На суде мужчина признал свою вину, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.