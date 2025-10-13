В Омске снова пытаются продать недостроенный корпус метро

Незавершенный объект планируют интегрировать в экономику и улучшить инфраструктуру центра города.

Министр имущественных отношений Омской области Владимир Ершов рассказал о готовящихся к приватизации недостроях. Одним из ключевых предложений приватизационного плана в 2025 году стала продажа крупного объекта недвижимости – инженерного корпуса метро площадью 17,9 тыс. кв. м.

Недострой вновь будет предложен инвесторам на ноябрьских торгах. Это уже не первая попытка продать объект – первые торги прошли летом и завершились ничем. Власти надеются привлечь капитал частных инвесторов для завершения проекта и последующего вовлечения его в экономику региона и улучшения инфраструктуры центра Омска, сказал Ершов в комментарии «Омскрегиону».

Помимо этого, объявлен прием заявок на покупку ряда других объектов недвижимости, находящихся в собственности государства. Среди них бывший административно-бытовой корпус в Тюкалинске и хозяйственно-бытовой корпус локомотивных бригад в Исилькуле.

Еще один крупный объект незавершенного строительства площадью около 11,9 тыс. кв. м войдет в перечень приватизационных объектов в 2026 году. Также в программу включены объекты, подходящие для коммерческой деятельности: гаражи, административные здания и небольшие помещения.