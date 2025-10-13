В Омской области почти бесплатно раздают огромные охотугодья

Площадь угодий составляет почти 42 тысячи гектаров.

Stable Diffusion

На севере Омской области сдают в аренду на полвека крупные охотничьи угодья. Территория имеет площадь 41 843 га, из которых 6715 га занимают леса. В этих охотугодьях можно встретить большое количество диких зверей, в числе которых: лоси, лисы, кабаны, зайцы и даже бурые медведи.

Участок сдается на особых условиях. Арендная плата за землю отсутствует, а ежегодный платеж за аренду лесов минимален и равен 201 рублю. Земли сдают в аренду на 49 лет.

Дополнительно потребуется оплатить сборы за пользование животным миром – 31 910 рублей ежегодно. Желающие приобрести право пользования участком могут подать заявку до 6 ноября этого года. Торги состоятся 12 ноября.