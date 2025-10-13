Омск-Информ
·Общество

Офисный планктон в центре Омска на весь день оставят без воды

Под отключения попадают почти 50 зданий.

«Омский водоканал» уведомляет о проведении плановых ремонтных мероприятий, предусматривающих временное прекращение подачи холодной воды. Ремонт сетей назначен на 17 октября и затронет два адреса в Центральном округе.

Так, с 11 до 19 часов специалисты водоканала займутся ремонтом трубопровода на улицах Тарской и Яковлева. На это время без водоснабжения окажутся жильцы 13 многоквартирных домов и сотрудники 24 административных зданий.

  • Ул. Октябрьская, 98, 107 (правый ввод);
  • ул. Третьяковская, 1, 3, 69, 73, 48, 61, 69, 69а, 56б;
  • ул. Яковлева, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 106;
  • ул. Орджоникидзе, 38, 42, 44, 44а, 46, 48, 50;
  • ул. Рабиновича, 69а, 77, 77/1;
  • ул. Тарская, 51, 53, 56, 33, 33/1;
  • ул. Герцена, 45, 47, 49.

С 10 до 23 часов ремонтные мероприятия запланированы на улице Кемеровской. Здесь временно прекратится подача воды в один многоквартирный дом, семь офисных зданий и одно медицинское учреждение.

  • ул. Набережная Тухачевского, 24;
  • ул. Кемеровская 1, 1/1а, 1/2, 1/3, 2, 2а, 4/3, 1/1, 1/2.

Омичам рекомендуют заранее запастись питьевой водой на период отключений.

