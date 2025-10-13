В Омске уже месяц не могут отремонтировать трамвайные пути

Ремонт путей идет три недели.

Сегодня, 13 октября, мэр Омска Сергей Шелест сообщил об очередном продлении капитального ремонта трамвайных путей на разворотном кольце конечной остановки «3-й Разъезд».

В связи с этими работами временно прекращается движение популярного маршрута № 9 с 20:00 вечера до 5:30 утра следующего дня:

с 13 на 14 октября;

с 15 на 16 октября;

с 17 на 18 октября.

Напомним, что это уже не первое продление сроков ремонта на данном участке. Изначально работы должны были провести в ночь на 20 сентября, однако городская администрация заявила о продлении сроков. Как рассказал мэр, ремонт продляют из-за ограничений работы. Специалисты АО «Служба пути» не могут проводить ремонт в полную силу, поэтому ограничения продлили на несколько дней.

Первый срок сдачи нового полотна был назначен на 27 сентября. Второй – 4 октября, а потом завершение работ отсрочили до 11 октября. По всей видимости, рабочие снова не уложились в срок.

Напомним, что подобные работы необходимы для предотвращения повторения прошлогодней ситуации, когда участок путей сильно затопило и движение трамваев пришлось временно ограничить.