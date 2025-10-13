Омск-Информ
В омских садиках тысячи свободных мест, но они никому не нужны

Учреждения распределены по городу без учета спроса на них.

Омский департамент образования насчитал 3365 свободных мест в городских детских садах. Как сообщает Om1, места есть в учреждениях Октябрьского, Ленинского и Советского округов города.

Однако спрос на подобные учреждения распределен неравномерно. Напротив, дефицит мест в детсадах наблюдается в Кировском и Центральном округах. Речь идет о Старом Кировске и микрорайоне Амурский-2.

Проблемы наблюдаются в обеспечении доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. Родителям предлагают возить детей в соседние микроучастки или ближе к месту работы.

