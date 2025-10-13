ОмГАУ устроит день открытых дверей для школ, участвующих в «Профессионалитете»

Школьников и родителей ждут экскурсии, квизы, мастер-классы и родительское собрание – все об образовательных направлениях проекта.

Omskinform.ru

В ОмГАУ 18 октября состоится единый день открытых дверей образовательных организаций, реализующих федеральный проект «Профессионалитет». Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Физкультурная, 1.

Организаторы приглашают учащихся 8–11 классов и их родителей ознакомиться с направлениями ФП «Профессионалитет», принять участие в экскурсиях, мастер-классах и квизах. На протяжении дня также будет работать родительское собрание в онлайн-формате. Куратором дня открытых дверей будет Наталья Паглазова.

В рамках проекта «Профессионалитет» в ОмГАУ с 2022 года реализуется серия программ среднего профессионального образования совместно с ведущими работодателями. Цель проекта – сформировать образовательные профили в колледжах под реальные запросы индустрии, вовлекая предприятия в разработку учебных программ и практик. Партнерами проекта в регионе выступают крупные агропромышленные предприятия, действуют отраслевые кластеры.

Программы «Профессионалитета» охватывают такие направления, как техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, технология продуктов питания растительного и животного происхождения, эксплуатация сельхозтехники и оборудование, ветеринария. На образовательные программы осуществляется прием как выпускников 9-го класса, так и с базовым средним образованием (11 классов).

Поддержка работодателей выражается не только в участии в проекте, но и в создании инфраструктуры: предприятия становятся соисполнителями образовательных программ, участвуют в оснащении лабораторий и предоставлении производственных практик.

Цель единого дня открытых дверей – помочь абитуриентам и родителям лучше понять, как работает федеральный проект «Профессионалитет», какие профессии востребованы в регионе и какие возможности открываются перед школьниками уже во время обучения в колледже.