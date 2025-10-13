В Омске прошел медиатренинг для студентов-журналистов ОмГУ

Будущие журналисты отрабатывали навыки работы в кризисных ситуациях – от борьбы с фейками до реагирования на хакерские атаки. Интенсив организовало региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках программы поддержки молодежи.

Региональное отделение партии «Единая Россия» провело обучающий тренинг для студентов-журналистов ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

– Пресс-службой регионального отделения партии был разработан цикл обучающих тренингов, в ходе которых студенты на практике могут лучше освоить практическую составляющую той профессии, которую они осваивают в стенах вуза, – сообщила заместитель секретаря регионального отделения партии Татьяна Огорелкова. – Обучение включает в себя создание текстовых материалов, видеоконтента, отработку новостной повестки, взаимодействие друг с другом и многое другое. Сегодняшнее мероприятие было посвящено работе в нестандартных ситуациях.

В практической части тренинга студенты-старшекурсники разделились на пять команд, каждая из которых представляла редакцию медиахолдинга с активами в виде новостного сайта и телеграм-канала. Работу участников в режиме реального времени оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли омские медиаменеджеры и главные редакторы.

– Отличный проект, динамичный, живой тренинг, где молодые люди получают мощную прокачку своих навыков, разбирают истории из профессиональных портфелей опытных журналистов и пиарщиков, ищут необычные решения для выхода из кризисных ситуаций, – поделилась впечатлениями от тренинга пресс-секретарь мэра Омска, директор по информационным проектам ООО «Омские городские СМИ» Галина Назарова. – Плюс – это командная работа, которая позволяет проявлять таланты каждого в отдельности и получать общий классный результат. Все ребята – молодцы, я увидела в них будущих коллег, которые не спасуют перед трудностями и будут привносить свежий взгляд в работу. Желаю каждому из них удачи и самореализации.

Преподаватели кафедры журналистики и медиалингвистики подчеркнули, что подобные интенсивы важны для профессионального становления молодежи. Они помогают студентам лучше понять, какие навыки сегодня необходимы для работы в современных медиа и как применять полученные в вузе знания на практике.

– Работа в экстренных ситуациях, внимательное отношение к фактам, умение проверять каждую деталь – все знания, которые мы получили в ходе тренинга, помогут нам в дальнейшей работе, – отметил студент 4-го курса, главный редактор команды Orange Алексей Могильников.

По итогам тренинга заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Татьяна Огорелкова вручила победителям подарки от компаний-партнеров, а командам-участницам – поощрительные призы от партии.

2025 год Омск проводит в статусе молодежной столицы России. По инициативе секретаря регионального отделения партии, губернатора Виталия Хоценко, в регионе проходит большое количество мероприятий для молодежи. Медиатренинг для студентов кафедры журналистики и медиалингвистики ОмГУ стал одним из них.