Омский депутат Смолин предсказал дефицит будущих педагогов

К такой проблеме, по его словам, может привести целевое обучение.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался против обязательных отработок для студентов-педагогов. Целевой прием в вузах под конкретные школы, по его мнению, не очень правильная идея.

Последствия могут оказаться печальными - при таких условиях молодежь не захочет учиться на педагогов.

– Во-первых, у учителей зарплата очень небольшая. Во-вторых, у них нет возможности, как у городских врачей, дополнительно подработать в частной клинике. В-третьих, я думаю, что, хотя конкурсы на педагогические специальности в последние годы выросли, опыт показывает, что большинство выпускников не становятся педагогами. Так что если без социальных гарантий ввести в педагогических вузах систему отработки, то, скорее всего, мы будем испытывать дефицит студентов на педагогические специальности, – отметил Смолин.

Напомним, на прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательной отработке студентов-медиков в государственных больницах. При этом министр просвещения Сергей Кравцов одобрил идею введения обязательных отработок для выпускников педагогических вузов по аналогии с медиками.

Целевое обучение предполагает дополнительные гарантии в обмен на дополнительные обязательства. Однако желающих создавать дополнительные гарантии врачам значительно больше, чем педагогам.

Депутаты Госдумы планируют ко второму чтению подробнее прописать то, что получат медики и педагоги от целевого обучения. По словам Смолина, педагоги должны получать нормальные зарплаты, работая на одну ставку. Тогда не будет кадрового кризиса в образовании.