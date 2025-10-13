Грицюк не приспособился к НХЛ и ходит ужинать к экс-игроку «Авангарда»

Воспитанник омского хоккея страдает из-за отсутствия полноценного питания на выездах.

Бывший форвард «Авангарда» Арсений Грицюк, ныне играющий в «Нью‑Джерси Девилз», рассказал о бытовых трудностях в США. Молодой хоккеист отметил разницу в питании и сравнил уровень комфорта в НХЛ и КХЛ.

Особенно остро для Грицюка встала проблема отсутствия полноценного питания на выездных матчах.

– Как же непривычно, что тут на выездах нет полноценного питания у команд, как у команд КХЛ, и приходится на обед-ужин ходить куда-то. Было бы не проблемно, если бы я понимал, что и где находится, а пока я забрел на какой-то фуд-корт и вот что нашел себе. Думаю, это что-то типа рамена. Ну выглядит, по мне, очень даже хорошо, будем пробовать, – написал хоккеист в своем телеграм-канале.

Сложности с питанием Грицюку помог решить Егор Чинахов, тоже бывший игрок «Авангарда», выступающий последние годы за клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Семья Чинаховых пригласила Грицюка на традиционный русский ужин.

– Спасибо за приглашение на русский ужин, семья Чинаховых встречает в «Коламбусе», – поделился Грицюк.

Напомним, что Арсений Грицюк является воспитанником омского хоккея. В сезоне-2020/2021 форвард вместе с «ястребами» завоевал Кубок Гагарина. В 2023 году хоккеист перебрался из Омска в питерский СКА. В текущем сезоне форвард дебютировал в «Нью‑Джерси Девилз».