В Омске изобрели креативный способ приглашения на свадьбу

Шаблон создается за несколько минут, и не нужно тратиться на типографию.

Омичи теперь могут использовать портал «Госуслуги» для приглашения гостей на торжественную регистрацию или свадьбу, сообщает министерство цифрового развития региона. Новый сервис призван облегчить процесс подготовки к важному событию.

– Шаблон можно создать за несколько минут, не нужны специальные навыки или программы, не нужно тратиться на типографию, – говорится в сообщении минцифры.

 

Шаблоны на выбор – «Цветы», «Голубь», «Лебеди», «Сердце», «Кольца» и прочее. Далее нужно указать дату и время события, а после разослать приглашение в мессенджеры, на электронную почту. Можно и распечатать.

Наталья Корнеева