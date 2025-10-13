В Омске мобильный интернет не купишь даже за миллионы

Предприниматель заплатил 2,8 млн рублей, но так и не смог улучшить соединение.

Предпринимателя из Омска обманули почти на три миллиона рублей, прикрываясь проверкой качества мобильной сети. Мужчине дважды поступали звонки от псевдо представителей оператора: сначала его спросили о качестве соединения, а затем предложили обновить связь с четвертого поколения на пятое.

Когда жертва согласилась, девушка-псевдооператор направила его совершить определенные манипуляции в телефоне, в результате чего дисплей смартфона «умер».

Подождав сорок минут, пока устройство якобы обновлялось, потерпевший обнаружил пропажу накоплений на общую сумму 2,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), ведется расследование.