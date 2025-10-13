Хоценко: в Омске продолжается масштабная замена лифтов в жилых домах

По поручению губернатора в рамках региональной программы капитального ремонта в омских многоэтажках обновляют устаревшее лифтовое оборудование. До конца 2025 года планируется установить 259 новых подъемников

Пресс-служба губернатора и правительства Омской области

В Омской области продолжается реализация программы замены лифтов, которая проводится по поручению губернатора Виталия Хоценко в рамках региональной программы капитального ремонта. Она охватывает многоквартирные дома, где ведутся работы по ремонту крыш, фасадов, инженерных сетей и установке новых подъемников.

До конца 2025 года в 77 домах Омска планируется обновить 259 лифтов. Сейчас работы завершены в 49 домах, еще 87 подъемных машин монтируются в 28 зданиях.

Замену оборудования выполняют две подрядные организации. Специалисты не только устанавливают новые кабины, но и полностью обновляют системы управления, редукторы, направляющие и противовесы. На этажах монтируются новые дверные порталы, а на первых – электронные табло с отображением движения лифтов. В машинных помещениях проводится косметический ремонт, устанавливаются противопожарные двери и энергосберегающее освещение.

Новые подъемники отличаются более низким уровнем энергопотребления, что позволит уменьшить платежи за общедомовые нужды. Они работают тише, обеспечивают плавный ход и адаптированы для маломобильных граждан.

Программа направлена на повышение безопасности, комфорта и энергоэффективности жилого фонда региона.