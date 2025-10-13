В новом микрорайоне Омска сдали дом с четырехкомнатными квартирами

Однако большую часть жилплощади в доме составляют студии и однушки.

omskinform.ru

На Левом берегу в Омске сдали в эксплуатацию новый жилой дом переменной этажности от семи до десяти этажей. Объект расположен в микрорайоне Зеленая Река по адресу: улица Александра Захарченко, 9.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, общая площадь жилых помещений дома составила порядка 6444,2 кв. м. Он оборудован подземным этажом, тремя подъездами и рассчитан на 141 квартиру различного типа, включая 22 студии, 77 однушек, 35 двухкомнатных, пять трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры.

В этом же микрорайоне сдали еще один жилой дом. Как сообщили в Минстрое Омской области, здание выполнено в форме буквы П и включает шесть отдельных секций различной высоты – от девяти до двенадцати этажей. Всего в жилом комплексе предусмотрено 387 квартир разного формата. Первые этажи отведены под размещение коммерческих объектов.

Напомним, что проект реализовывает специализированный застройщик ООО «Эталон-Омск».

Ранее сообщалось, что в Омске построили жилой дом на 387 квартир, где большая часть помещений – жилье малой площади.