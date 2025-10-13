В омских школах резко снизилась заболеваемость ОРВИ

По сравнению с прошлым месяцем количество закрытых на карантин классов и групп снизилось в три раза.

omskinform.ru

Департамент образования омской мэрии сообщает о закрытии 23 групп в дошкольных учреждениях города и 55 школьных классов. Дети были отправлены по домам в связи с профилактическими мерами против распространения инфекций.

Эти цифры существенно ниже показателей сентября, когда на карантин были закрыты 148 классов и 14 групп. Такое улучшение ситуации специалисты связывают с осенними каникулами, когда дети реже контактируют друг с другом, уменьшая вероятность передачи заболеваний.

– Произошло разобщение. Дети меньше находились в контакте. Это тоже влияет, потому что самое главное – это не общаться с заболевшими, если такие, например, есть в классе либо в группе, – сказала в эфире «Вестей Омск» начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская.

Она напомнила жителям региона о традиционно высоком уровне простудных заболеваний в зимние месяцы и призвала не пренебрегать правилами личной гигиены и профилактики инфекционных болезней.