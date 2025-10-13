В Омске мигрант из Германии напал на полицейского

Иностранец пытался сбежать из Центра временного содержания.

omskinform.ru

В Кировском районном суде Омска прошло разбирательство в отношении гражданина Федеративной Республики Германия. Иностранец обвинялся в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Согласно материалам суда, инцидент произошел 4 июля этого года в Центре временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по Омской области. Иностранец, ожидавший процедуры депортации, попытался сбежать. Сотрудник полиции попытался предотвратить это и подвергся физическому воздействию со стороны задержанного. Правоохранитель упал на асфальт и травмировался.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся перед судом. Он просил рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, поскольку не оспаривал предъявленное обвинение.

Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев тюремного заключения. Тем не менее с учетом раскаяния и поведения иностранца приговор был заменен на принудительные работы с вычетом пяти процентов дохода в бюджет государства.

Решение суда пока не вступило в законную силу.