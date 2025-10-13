Хоценко сообщил о ходе строительства школы в микрорайоне Ясная Поляна

В микрорайоне Ясная Поляна Омского района активно идет строительство нового образовательного учреждения. Сейчас подрядная организация завершает фундаментные работы и приступила к кирпичной кладке внешних стен.
Генподрядчиком выступает компания «Русстрой», победившая в государственном электронном аукционе на выполнение строительно-монтажных работ.
Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, строительство школы находится на особом контроле региональных властей.
– Строительство долгожданной школы в микрорайоне Ясная Поляна Омского района идет активно, – сообщил Хоценко. – Уже готово свайное поле под здание, завершаются фундаментные работы, началась кладка стен. Школа рассчитана на 1122 ученика. Объект для региона очень важный, планируем ввести образовательное учреждение в эксплуатацию в 2027 году.
Новое здание будет состоять из корпусов различной этажности – от двух до четырех. На прилегающей территории появятся спортивные площадки, прогулочные зоны и малые архитектурные формы.