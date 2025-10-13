Омск-Информ
·Общество

Хоценко сообщил о ходе строительства школы в микрорайоне Ясная Поляна

В Омском районе продолжается возведение современной школы на 1122 места, сдача которой запланирована на 2027 год.

В микрорайоне Ясная Поляна Омского района активно идет строительство нового образовательного учреждения. Сейчас подрядная организация завершает фундаментные работы и приступила к кирпичной кладке внешних стен.

Генподрядчиком выступает компания «Русстрой», победившая в государственном электронном аукционе на выполнение строительно-монтажных работ.

Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, строительство школы находится на особом контроле региональных властей.

– Строительство долгожданной школы в микрорайоне Ясная Поляна Омского района идет активно, – сообщил Хоценко. – Уже готово свайное поле под здание, завершаются фундаментные работы, началась кладка стен. Школа рассчитана на 1122 ученика. Объект для региона очень важный, планируем ввести образовательное учреждение в эксплуатацию в 2027 году.

Новое здание будет состоять из корпусов различной этажности – от двух до четырех. На прилегающей территории появятся спортивные площадки, прогулочные зоны и малые архитектурные формы.

Пресс-служба губернатора и правительства Омской области

